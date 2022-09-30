Азербайджан и Пакистан упростят перемещение товаров через таможню

Ведется работа по подписанию транзитного торгового соглашения между Азербайджаном и Пакистаном

Ведется работа по подписанию транзитного торгового соглашения между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом сообщил Report посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

"Азербайджан и Пакистан не соседствуют друг с другом. Товары проходят несколько границ. Поэтому подписание такого соглашения очень важно. Оно упростит таможенное оформление торгуемых товаров. Правительства обеих стран активно работают над документом. Надеемся, что работа над соглашением скоро будет завершена”, - отметил он.

Кроме того, посол добавил, что ведется работа по подписанию преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Пакистаном, процесс завершится в 2022 году.

"Стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Пакистаном невелика. Мы ожидаем роста текущих показателей, поскольку мы работаем над двумя очень важными документами. Надеемся, что эти соглашения будут подписаны в ближайшее время, ожидается значительный рост двусторонней торговли”, - отметил посол.

Напомним, что в 2021 году стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Пакистаном составила 11 млн 729 тысяч долларов США, что на 11,6% меньше, чем в 2020 году. В январе-августе этого года стоимость товарооборота между двумя странами составила 16 млн 172 тысячи долларов США.