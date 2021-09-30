Азербайджан и Пакистан создают совместные предприятия

Сегодня в Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики состоялась встреча с президентом Азербайджано-пакистанской палаты экономического сотрудничества, а также руководителем азербайджанского офиса компа

Сегодня в Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики состоялась встреча с президентом Азербайджано-пакистанской палаты экономического сотрудничества, а также руководителем азербайджанского офиса компании Grand Thoronton Хюррем Бхатти.

Об этом Report сообщает со ссылкой на конфедерацию.

По информации, президент конфедерации Мамед Мусаев проинформировал гостей о бизнес-возможностях, работе, проделанной для достижения устойчивого экономического развития, благоприятных условиях, созданных для привлечения иностранных инвестиций в республику, а также о структуре и составе возглавляемой им организации.

По словам Х.Бхатти, президенты обеих стран уделяют особое внимание будущему сотрудничеству между Пакистаном и Азербайджаном: "В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном составил всего 13,3 млн долларов США, этот показатель не соответствует нынешнему уровню тесного сотрудничества между нашими странами".

По словам руководителя азербайджанского офиса компании Grand Thoronton, в сотрудничестве с крупными предприятиями уже начата работа по экспорту сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Пакистан, созданию в Азербайджане совместных предприятий в сфере легкой промышленности и фармацевтики. Было отмечено, что до конца 2021 года запланирован визит одной бизнес-делегации из Азербайджана в Пакистан и двух - из Пакистана в Азербайджан.

Стороны договорились о подписании меморандума о сотрудничестве.