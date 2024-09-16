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Азербайджан и Пакистан рассматривают вопрос о создании совместной Торгово-промышленной палаты

Азербайджан и Пакистан рассматривают вопрос о создании совместной Торгово-промышленной палаты Азербайджан и Пакистан рассматривают вопрос о создании совместной Торгово-промышленной палаты.
Бизнес
16 сентября 2024 г. 15:24
Азербайджан и Пакистан рассматривают вопрос о создании совместной Торгово-промышленной палаты

Азербайджан и Пакистан рассматривают вопрос о создании совместной Торгово-промышленной палаты.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Также обсуждается вопрос об открытии Азербайджанского торгового дома в Пакистане, сказал он.

Замминистра сообщил, что в 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 27 млн долларов США, добавив, что имеется большой потенциал для еще большего развития взаимной торговли.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan may establish joint Chamber of Commerce and Industry
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan ortaq Ticarət və Sənaye Palatası yarada bilər

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