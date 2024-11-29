Азербайджан и Пакистан проведут заседание МПК в декабре

Заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии (МПК) состоится 24 декабря.

Заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии (МПК) состоится 24-25 декабря в Исламабаде.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщил министр приватизации и инвестиций Пакистана Абдул Алим Хан.

Алим Хан председательствовал на встрече 28 ноября по оценке прогресса в вопросах инвестиций и приватизации, в которой также принял участие посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин по видеосвязи.

“Посол сообщил, что Азербайджан заинтересован в инвестициях в Пакистан по модели G2G и в участии в приватизации госпредприятий. Он добавил, что Азербайджан рассматривает возможность инвестиций в строительство двух шестиполосных автомагистралей M6 (Суккур-Хайдарабад) и M9 (Карачи-Хайдарабад) в Пакистане. Алим Хан, в свою очередь, попросил посла завершить подготовительную работу до двухдневного заседания совместной пакистано-азербайджанской комиссии, которое начнется 24 декабря”, - говорится в информации.

Министр также отметил, что Пакистан намерен развиваться сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии посредством скоординированных мер в сферах приватизации, инвестиций и коммуникаций, для чего он планирует отдельные встречи с послами Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Алим Хан заявил, что в вопросах торговли Азербайджан и страны Центральной Азии "могут стать для Пакистана воротами в Восточную Европу", для чего необходимо приложить все усилия.

Предыдущее заседание азербайджано-пакистанской межправкомисиии состоялось 2 декабря 2021 года в Баку.