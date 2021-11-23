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Азербайджан и Пакистан подпишут преференциальное торговое соглашение

Азербайджан и Пакистан подпишут преференциальное торговое соглашение Азербайджан и Пакистан работают над соглашением о преференциальной торговле, которое позволит увеличить торговлю между двумя странами за счет снижения таможенных тарифов.
Бизнес
23 ноября 2021 г. 10:24
Азербайджан и Пакистан подпишут преференциальное торговое соглашение
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Азербайджан и Пакистан работают над соглашением о преференциальной торговле, которое позволит увеличить торговлю между двумя странами за счет снижения таможенных тарифов.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

Он также отметил, что у пакистанских компаний, в том числе фармацевтических, есть широкие возможности для того, чтобы заниматься производством в Азербайджане: "Я предлагаю местным инвесторам изучить возможность создания совместного предприятия в Алятской свободной экономической зоне близ Бакинского порта".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan to sign PTA 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan preferensial ticarət sazişi imzalayacaq

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