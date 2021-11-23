Азербайджан и Пакистан подпишут преференциальное торговое соглашение

Азербайджан и Пакистан работают над соглашением о преференциальной торговле, которое позволит увеличить торговлю между двумя странами за счет снижения таможенных тарифов.

Азербайджан и Пакистан работают над соглашением о преференциальной торговле, которое позволит увеличить торговлю между двумя странами за счет снижения таможенных тарифов.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

Он также отметил, что у пакистанских компаний, в том числе фармацевтических, есть широкие возможности для того, чтобы заниматься производством в Азербайджане: "Я предлагаю местным инвесторам изучить возможность создания совместного предприятия в Алятской свободной экономической зоне близ Бакинского порта".