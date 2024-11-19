Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сфере инвестиций и торговли

17:26

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества в сфере инвестиций, торговли, а также укреплением связей между деловыми кругами двух стран.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На встрече с федеральным министром Пакистана по приватизации, инвестиционному совету и коммуникациям Абдул Алим Ханом мы с удовлетворением подчеркнули развитие экономического партнерства между нашими странами", - говорится в публикации.