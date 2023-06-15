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Азербайджан и Пакистан обсудили преференциальное торговое соглашение

Азербайджан и Пакистан обсудили преференциальное торговое соглашение Обсуждены вопросы подписания преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Пакистаном.
Бизнес
15 июня 2023 г. 12:12
Азербайджан и Пакистан обсудили преференциальное торговое соглашение

Обсуждены вопросы подписания преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Пакистаном.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

"На встрече с моим коллегой министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром торговли Пакистана Саидом Навидом Гамаром и государственным министром по нефти Мусадиком Масудом Маликом обсудили направления развития азербайджано-пакистанских экономических отношений, работу, связанную с подписанием преференциального торгового соглашения, которое будет способствовать укреплению торговых связей, стимулированию взаимных инвестиций и возможностям сотрудничества в области энергетики", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Pakistan discuss Preferential Trade Agreement 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan Preferensial Ticarət Sazişini müzakirə edib

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