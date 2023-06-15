Азербайджан и Пакистан обсудили преференциальное торговое соглашение

Обсуждены вопросы подписания преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Пакистаном.

Обсуждены вопросы подписания преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Пакистаном.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

"На встрече с моим коллегой министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром торговли Пакистана Саидом Навидом Гамаром и государственным министром по нефти Мусадиком Масудом Маликом обсудили направления развития азербайджано-пакистанских экономических отношений, работу, связанную с подписанием преференциального торгового соглашения, которое будет способствовать укреплению торговых связей, стимулированию взаимных инвестиций и возможностям сотрудничества в области энергетики", - отметил он.