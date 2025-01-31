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Азербайджан и Пакистан обсудили инвестиционное сотрудничество

Азербайджан и Пакистан обсудили инвестиционное сотрудничество 18:40
Бизнес
31 января 2025 г. 18:53
Азербайджан и Пакистан обсудили инвестиционное сотрудничество

Азербайджан и Пакистан рассмотрели перспективы инвестиционного сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в различных сферах.

Как сообщает Report, обсуждения прошли в рамках встречи заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли с находящимся в Баку федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиционного совета и коммуникаций Пакистана Абдулом Алимом Ханом.

На встрече отмечено, что существует значительный потенциал для расширения экономического сотрудничества между странами.

Усиление торгового взаимодействия с Пакистаном имеет важное значение для Азербайджана, а подписанное между странами соглашение о преференциальной торговле внесет вклад в развитие связей.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам повестки сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan mull opportunities for developing investment cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistanla investisiya əməkdaşlığını müzakirə edib

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