Азербайджан и Пакистан обсудили инвестиционное сотрудничество

18:40

Азербайджан и Пакистан рассмотрели перспективы инвестиционного сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в различных сферах.

Как сообщает Report, обсуждения прошли в рамках встречи заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли с находящимся в Баку федеральным министром по вопросам приватизации, инвестиционного совета и коммуникаций Пакистана Абдулом Алимом Ханом.

На встрече отмечено, что существует значительный потенциал для расширения экономического сотрудничества между странами.

Усиление торгового взаимодействия с Пакистаном имеет важное значение для Азербайджана, а подписанное между странами соглашение о преференциальной торговле внесет вклад в развитие связей.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам повестки сотрудничества.