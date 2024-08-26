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Азербайджан и Пакистан договорились о разработке плана действий для обмена бизнес-делегациями

Азербайджан и Пакистан договорились о разработке плана действий для обмена бизнес-делегациями Азербайджан и Пакистан договорились о подготовке раннего плана действий по обмену делегациями в бизнес-секторе.
Бизнес
26 августа 2024 г. 14:22
Азербайджан и Пакистан договорились о разработке плана действий для обмена бизнес-делегациями

Азербайджан и Пакистан договорились о подготовке раннего плана действий по обмену делегациями в бизнес-секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские медиа, соглашение об этом было достигнуто на встрече посла Азербайджана в Пакистане Хазара Фархадова с заместителем председателя Сената Пакистана Сайедаалом Ханом.

"Пакистан и Азербайджан нуждаются в расширении сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, энергетики, обороны, сельского хозяйства и природных ресурсов. Существует острая необходимость в поощрении двусторонних инвестиций и торговли, необходимо устранить существующие барьеры для расширения экономического сотрудничества. Регулярный обмен бизнес-делегациями может увеличить торговые и инвестиционные возможности", - сказал зампредседателя сената Пакистана.

На встрече были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Pakistan, Azerbaijan mull prospects for bilateral economic, trade ties
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan biznes üçün erkən fəaliyyət planının hazırlanması barədə razılığa gəlib

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