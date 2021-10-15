Азербайджан и Пакистан договорились о льготном экспорте-импорте 20 наименований продукции

Подписан меморандум между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) и Азербайджано-пакистанской палатой экономического сотрудничества.

Подписан меморандум между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) и Азербайджано-пакистанской палатой экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на конфедерацию.

Документ направлен на поддержку развития экономических связей между двумя странами, охватывает вопросы выбора направлений для совместной деятельности, определение проектов и т.д.

Меморандум подписали президент Национальной конфедерации Мамед Мусаев и президент Азербайджано-пакистанской палаты экономического сотрудничества Хюррем Бхатти.

На церемонии подписания было отмечено, что это соглашение выведет на новый уровень сотрудничество предпринимателей. Были проведены обсуждения о работе, проводимой для увеличения взаимных торговых связей. По словам X.Бхатти, между Пакистаном и Азербайджаном готовится документ о льготном экспорте-импорте 20 наименований продукции, и конфедерация также может внести свои предложения по определению этих продуктов.