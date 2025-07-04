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Азербайджан и Пакистан будут активно поощрять взаимные инвестиции

Азербайджан и Пакистан будут активно поощрять взаимные инвестиции 18:21
Бизнес
4 июля 2025 г. 18:35
Азербайджан и Пакистан будут активно поощрять взаимные инвестиции

Азербайджан и Пакистан обсудили активное поощрение взаимных инвестиций и перспективы партнерства между бизнес-субъектами двух стран.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Было приятно встретиться с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром в рамках 17-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества в Ханкенди. Мы поделились мнениями об укреплении двусторонних торгово-экономиких связей, активном поощрении взаимных инвестиций и перспективах партнерства между бизнес-субъектами наших стран", - написал Джаббаров.

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