Азербайджан и Пакистан будут активно поощрять взаимные инвестиции

18:21

Азербайджан и Пакистан обсудили активное поощрение взаимных инвестиций и перспективы партнерства между бизнес-субъектами двух стран.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Было приятно встретиться с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром в рамках 17-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества в Ханкенди. Мы поделились мнениями об укреплении двусторонних торгово-экономиких связей, активном поощрении взаимных инвестиций и перспективах партнерства между бизнес-субъектами наших стран", - написал Джаббаров.