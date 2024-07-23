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Азербайджан и ООН обсудили инвестиции в бизнес-решения в соответствии с целью достижения "чистого нуля"

Азербайджан и ООН обсудили инвестиции в бизнес-решения в соответствии с целью достижения "чистого нуля" Азербайджан и ООН обсудили вопрос инвестиций в бизнес-решения в соответствии с целью достижения "чистого нуля".
Бизнес
23 июля 2024 г. 17:56
Азербайджан и ООН обсудили инвестиции в бизнес-решения в соответствии с целью достижения чистого нуля

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу со специальный посланником Организации Объединенных Наций (ООН) по борьбе с изменениями климата и финансовым вопросам, сопредседателем Финансового альянса Глазго для достижения нетто-нулевых выбросов Марком Карни.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, на встрече было отмечено особое значение, которое придается в Азербайджане мероприятиям по борьбе с изменением климата, защите окружающей среды и созданию альтернативных источников энергии.

Стороны обсудили активную позицию Азербайджана в решении глобальных экономических проблем, как принимающей стороны 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), инвестиции в бизнес-решения с целью достижения чистого нулевого уровня, а также возможности потенциального партнерства в рамках COP29.

Состоялся обмен мнениями по повестке сотрудничества, в том числе экономическим вопросам в сфере устойчивого развития и борьбы с изменениями климата.

17:56

Азербайджан и ООН обсудили вопрос инвестиций в бизнес-решения в соответствии с целью достижения "чистого нуля".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ходе встречи со Специальным посланником ООН по борьбе с изменением климата и финансам и сопредседателем Финансового альянса Глазго за "чистый ноль" Марком Карни мы рассмотрели ряд экономических вопросов, связанных с изменением климата, включая инвестиции в инициативы "чистый ноль", переход к устойчивой деятельности, а также совместные усилия в рамках COP29", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses investments in ‘net-zero’ initiatives with UN
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT ilə xalis sıfır hədəfinə uyğun biznes həllərinə investisiyanı müzakirə edib

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