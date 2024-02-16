Азербайджан и Оман подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения

Сотрудники Государственной налоговой службы и Министерства финансов Азербайджана обсудили в Маскате с сотрудниками Налогового управления Омана соглашение об устранении двойного налогообложения.

Сотрудники Государственной налоговой службы и Министерства финансов Азербайджана обсудили в Маскате с сотрудниками Налогового управления Омана соглашение об устранении двойного налогообложения.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

"В столице Омана Маскате состоялись переговоры по проекту "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Султаната Оман об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от налогообложения", - говорится в заявлении ведомства.

Было отмечено, что в результате трехдневных обсуждений удалось согласовать ряд положений соглашения, остальные предстоит обсудить в ходе дальнейших переговоров.