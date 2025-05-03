Азербайджан и ОАЭ рассмотрели увеличение взаимных инвестиций

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассмотрели возможности увеличения взаимных инвестиций.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассмотрели возможности увеличения взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, состоялся полезный обмен мнениями с министром инвестиций ОАЭ, управляющим и главным исполнительным директором Холдинговой компании развития Абу-Даби Мухаммедом Хассаном Аль Сувейди.

"Мы рассмотрели возможности дальнейшего укрепления экономической интеграции между нашими странами, установления новых партнерских отношений, увеличения взаимных инвестиций. Мы подчеркнули важность партнерства между бизнес-субъектами", - отметил министр.