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Азербайджан и ОАЭ рассмотрели увеличение взаимных инвестиций

Азербайджан и ОАЭ рассмотрели увеличение взаимных инвестиций Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассмотрели возможности увеличения взаимных инвестиций.
Бизнес
3 мая 2025 г. 11:57
Азербайджан и ОАЭ рассмотрели увеличение взаимных инвестиций

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассмотрели возможности увеличения взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, состоялся полезный обмен мнениями с министром инвестиций ОАЭ, управляющим и главным исполнительным директором Холдинговой компании развития Абу-Даби Мухаммедом Хассаном Аль Сувейди.

"Мы рассмотрели возможности дальнейшего укрепления экономической интеграции между нашими странами, установления новых партнерских отношений, увеличения взаимных инвестиций. Мы подчеркнули важность партнерства между бизнес-субъектами", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UAE explore ways to enhance mutual investment flows
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