Азербайджан и ОАЭ проводят заседание Совместной межправкомиссии

Совместная межправительственная комиссия по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) является эффективной платформой для определения новых направлений нашего партнерства.

Совместная межправительственная комиссия по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) является эффективной платформой для определения новых направлений нашего партнерства.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"На 8-м заседании комиссии мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, зеленой энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, МСП, инноваций, логистики, туризма, здравоохранения, науки", - отметил он.