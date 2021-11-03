О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и ОАЭ проводят заседание Совместной межправкомиссии

Азербайджан и ОАЭ проводят заседание Совместной межправкомиссии Совместная межправительственная комиссия по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) является эффективной платформой для определения новых направлений нашего партнерства.
Бизнес
3 ноября 2021 г. 12:52
Азербайджан и ОАЭ проводят заседание Совместной межправкомиссии

Совместная межправительственная комиссия по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) является эффективной платформой для определения новых направлений нашего партнерства.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"На 8-м заседании комиссии мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, зеленой энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, МСП, инноваций, логистики, туризма, здравоохранения, науки", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, UAE holding session of Joint Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçirilir

Другие новости из категории

Изменены правила по налоговым обязательствам для обремененного долгами наследства
Изменены правила по налоговым обязательствам для обремененного долгами наследства
3 ноября 2021 г. 12:42
В Азербайджане изменены требования к покупной цене товаров 
В Азербайджане изменены требования к покупной цене товаров 
3 ноября 2021 г. 12:32
Глава САПТ: Турецкие бизнесмены рассмотрят потенциальные промышленные возможности в Карабахе
Глава САПТ: Турецкие бизнесмены рассмотрят потенциальные промышленные возможности в Карабахе
3 ноября 2021 г. 08:46
Шамиль Айрым: Турецкие бизнесмены посетят Шушу
Шамиль Айрым: Турецкие бизнесмены посетят Шушу
3 ноября 2021 г. 08:24
Huawei готовится продать свой серверный бизнес
Huawei готовится продать свой серверный бизнес
2 ноября 2021 г. 17:27
Турецкие подрядчики за 9 месяцев реализовали в Азербайджане проекты на 548 млн долларов
Турецкие подрядчики за 9 месяцев реализовали в Азербайджане проекты на 548 млн долларов
2 ноября 2021 г. 16:35
Азербайджанскому инвестхолдингу расширили полномочия 
Азербайджанскому инвестхолдингу расширили полномочия 
2 ноября 2021 г. 15:03
Рынок подержанных автомобилей Азербайджана оживает
Рынок подержанных автомобилей Азербайджана оживает
2 ноября 2021 г. 11:18
В Дубае пройдет Азербайджанский инвестиционный форум
В Дубае пройдет Азербайджанский инвестиционный форум
1 ноября 2021 г. 18:54
Как решить проблему ценообразования в ресторанах?
Как решить проблему ценообразования в ресторанах?
1 ноября 2021 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi