Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение деловых связей

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили расширение связей между деловыми кругами и совместные инициативы, которые могут содействовать этому процессу.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили расширение связей между деловыми кругами и совместные инициативы, которые могут содействовать этому процессу.

Как передает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Сообщается, что обсуждения состоялись в рамках встречи между председателем правления KOBİA Орханом Мамедовым и находящимся в Баку с визитом президентом Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Абдуллой Мухаммедом аль-Мазруи.