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Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение деловых связей

Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение деловых связей Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили расширение связей между деловыми кругами и совместные инициативы, которые могут содействовать этому процессу.
Бизнес
18 июля 2023 г. 17:16
Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение деловых связей

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили расширение связей между деловыми кругами и совместные инициативы, которые могут содействовать этому процессу.

Как передает Report, информацию об этом распространило Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Сообщается, что обсуждения состоялись в рамках встречи между председателем правления KOBİA Орханом Мамедовым и находящимся в Баку с визитом президентом Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Абдуллой Мухаммедом аль-Мазруи.

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