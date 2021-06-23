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Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества Состоялась встреча между делегацией во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тоуг Аль Марри, находящейся с официальным визитом в Азербайджане, и делегацией во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий
Бизнес
23 июня 2021 г. 16:02
Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Состоялась встреча между делегацией во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тоуг Аль Марри, находящейся с официальным визитом в Азербайджане, и делегацией во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым.

Как передает Report, об этом сообщила Минтранспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщается, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы общего сотрудничества между двумя странами. В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере высоких технологий, инноваций и космической отрасли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla BƏƏ əməkdaşlıq vəziyyətini və perspektivlərini müzakirə edib

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