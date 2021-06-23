Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Состоялась встреча между делегацией во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тоуг Аль Марри, находящейся с официальным визитом в Азербайджане, и делегацией во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий

Состоялась встреча между делегацией во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Тоуг Аль Марри, находящейся с официальным визитом в Азербайджане, и делегацией во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым.

Как передает Report, об этом сообщила Минтранспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщается, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы общего сотрудничества между двумя странами. В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере высоких технологий, инноваций и космической отрасли.