О нас

Азербайджан и ОАЭ намерены усилить сотрудничество в третьих странах

Азербайджан и ОАЭ намерены усилить сотрудничество в третьих странах Азербайджан и ОАЭ планируют усилить сотрудничество в Каспийском регионе и третьих странах.
Бизнес
25 июня 2025 г. 11:49
Азербайджан и ОАЭ намерены усилить сотрудничество в третьих странах

Азербайджан и ОАЭ планируют усилить сотрудничество в Каспийском регионе и третьих странах.

Как сообщает Report, что об этом в интервью CNN Business Arabic заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, две страны являются партнерами во многих проектах, в том числе в вопросах энергобезопасности и диверсификации. "Мы также являемся партнерами с Masdar по проектам возобновляемой энергии в Азербайджане. Наше сотрудничество с Masdar, ADNOC, XRG и многими другими компаниями расширяется", - сказал министр.

Джаббаров подчеркнул, что сотрудничество ведется не только в энергетическом секторе – Азербайджан и ОАЭ создали совместный Инвестиционный фонд, который располагает капиталом в размере $1 млрд. Фонд инвестирует в том числе в Центральную Азию и Персидский залив.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and UAE plan to strengthen cooperation in third countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ 3-cü ölkələrdə əməkdaşlığı möhkəmləndirmək istəyir

Другие новости из категории

Азербайджан подпишет с ОАЭ соглашение об экономическом партнерстве
Азербайджан подпишет с ОАЭ соглашение об экономическом партнерстве
25 июня 2025 г. 12:05
В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры
В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры
25 июня 2025 г. 11:44
Назначен новый зампред Агентства по развитию экономических зон
Назначен новый зампред Агентства по развитию экономических зон
25 июня 2025 г. 10:59
Стоимость золота опустилась ниже $3330 за тройскую унцию
Стоимость золота опустилась ниже $3330 за тройскую унцию
25 июня 2025 г. 05:42
ВБ обнародовал прогноз по влиянию жары на экономику Азербайджана до 2030 года
ВБ обнародовал прогноз по влиянию жары на экономику Азербайджана до 2030 года
24 июня 2025 г. 18:29
В Азербайджане на аукцион выставлены три месторождения полезных ископаемых
В Азербайджане на аукцион выставлены три месторождения полезных ископаемых
24 июня 2025 г. 18:18
AZSTAND приступил к работе по обновлению антикоррупционного стандарта
AZSTAND приступил к работе по обновлению антикоррупционного стандарта
24 июня 2025 г. 13:18
В Азербайджане разрабатываются новые госстандарты по информационной безопасности
В Азербайджане разрабатываются новые госстандарты по информационной безопасности
24 июня 2025 г. 12:28
ММ одобрил в первом чтении закон об определении ответственности за уплату таможенной задолженности
ММ одобрил в первом чтении закон об определении ответственности за уплату таможенной задолженности
24 июня 2025 г. 12:02
Орхан Мамедов: Финансовая доступность для бизнеса остается глобальным вызовом
Орхан Мамедов: Финансовая доступность для бизнеса остается глобальным вызовом
24 июня 2025 г. 11:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi