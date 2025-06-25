Азербайджан и ОАЭ намерены усилить сотрудничество в третьих странах

Азербайджан и ОАЭ планируют усилить сотрудничество в Каспийском регионе и третьих странах.

Азербайджан и ОАЭ планируют усилить сотрудничество в Каспийском регионе и третьих странах.

Как сообщает Report, что об этом в интервью CNN Business Arabic заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, две страны являются партнерами во многих проектах, в том числе в вопросах энергобезопасности и диверсификации. "Мы также являемся партнерами с Masdar по проектам возобновляемой энергии в Азербайджане. Наше сотрудничество с Masdar, ADNOC, XRG и многими другими компаниями расширяется", - сказал министр.

Джаббаров подчеркнул, что сотрудничество ведется не только в энергетическом секторе – Азербайджан и ОАЭ создали совместный Инвестиционный фонд, который располагает капиталом в размере $1 млрд. Фонд инвестирует в том числе в Центральную Азию и Персидский залив.