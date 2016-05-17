Азербайджан и Нидерланды учредят центр по развитию бизнес-отношений

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся 2-й Азербайджано-нидерландский бизнес-форум при совместной организации Университета АДА и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Как сообщает Report, на форуме приняли участие представители 24 нидерландских и 40 азербайджанских компаний.

Выступивший на открытии форума заместитель министра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев рассказал о значении данного бизнес-форума: "Подобное сотрудничество возможно при поддержке лидеров. Глава государства уделяет особое внимание данному вопросу. Диверсификация экономики имеет важное значение для Азербайджана. Завтра в Баку состоится бизнес-форум Азербайджан-ЕС. Мы надеемся, что он также пройдет успешно. Достижение успеха в бизнесе и других сферах зависит от знаний. По этой причине студенты нашего университета получают двойные дипломы".

Затем член Сената Королевства Нидерландов Рене ван дер Линден отметил, что нидерландские компании могут инвестировать в экономику Азербайджана: "Подобная встреча проходит в Азербайджане уже в третий раз. Мы можем внести вклад в развитие и разветвление экономики Азербайджана. Поэтому мы рекомендуем участвующим в форуме местным и нидерландским компаниям налаживать тесные связи".

По словам заместителя министра экономики Азербайджана Сахиля Бабаева, Нидерланды вложили в Азербайджан свыше 900 млн. долларов: "Из них 340 млн. инвестировано за последние три года. Однако это не отражает весь наш потенциал, целью встречи является создание новых совместных проектов. На сегодняшнем мероприятии будет подписано 5 меморандумов, что откроет новые возможности для сотрудничества".

Посол Азербайджана в Нидерландах Мир-Гамза Эфендиев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Нидерландами успешно развиваются.

В ходе форума было подписано 5 меморандумов. В то же время предусмотрено создание нового центра для поддержки бизнес-отношений Азербайджан-Нидерланды.