Посол: Азербайджан и Нидерланды наращивают торгово-экономическое сотрудничество

© Report https://report.az/storage/news/5b28b58e18985593a222c97c0612ac31/cffdf5a3-c54d-48e8-b287-ea1245b86103_292.jpg

Торгово-экономические связи между Азербайджаном и Нидерландами успешно развиваются и стороны заинтересованы в наращивании сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс на пресс-конференции, посвященной по случаю национального дня Нидерландов - Дня короля. Он отметил, что Нидерланды приветствуют скорое подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, "которое откроет новые возможности для развития торгово-экономического сотрудничества".

"Раньше основным показателем наших экономических связей была нефтегазовая отрасль. Сейчас, после диверсификации экономики Азербайджана, мы сфокусировались на сельскохозяйственной отрасли. Как вы знаете, Нидерланды занимают второе после США место по экспорту сельскохозпродукции. Мы готовы делиться с азербайджанской стороной своим опытом в данной сфере", - сказал он.

Посол также отметил, что в июне этого года ожидается торговая миссия Нидерландов в Баку.