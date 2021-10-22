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Азербайджан и Монголия подписали соглашение о торговом сотрудничестве

Азербайджан и Монголия подписали соглашение о торговом сотрудничестве Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
Бизнес
22 октября 2021 г. 12:41
Азербайджан и Монголия подписали соглашение о торговом сотрудничестве

Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, сообщает Report со ссылкой на Минэкономики.

Соглашение предусматривает совершенствование договорно-правовой базы в области экономического сотрудничества с Монголией в различных сферах экономики, включая промышленность, энергетику, сельское хозяйство, торговлю, инвестиции, транспортно-транзитный, туристический сектор и пр.

На встрече в видеоформате министр экономики отметил развитие азербайджано-монгольских политико-экономических связей, особую роль встреч на высоком уровне в развитии партнерства. Министр проинформировал о проводимых в Азербайджане реформах, благоприятном бизнес-и инвестиционном климате, работе, проводимой в направлении реинтеграции освобожденных территорий в экономику страны с привлечением местных и иностранных инвестиций. Министр пригласил монгольские компании для участия в проектах, реализуемых в Азербайджане, подчеркнув важность расширения связей между бизнесменами.

Глава МИД Монголии выразила заинтересованность в расширении связей с Азербайджаном и поделилась мнением о развитии экономического сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Mongolia ink agreement on trade cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоMonqolustanla ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb

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