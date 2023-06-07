Азербайджан и Молдова обсудили развитие экономического сотрудничества

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко.

Как сообщили Report в пресс-службе Минэкономики, в ходе встречи обсуждены направления развития экономических отношений между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в инвестиционной, торговой, энергетической и других сферах.

На встрече было подчеркнуто значение совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова в углублении двустороннего сотрудничества, помимо увеличения товарооборота между двумя странами, обсуждены возможности сотрудничества в области энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, ИКТ, возобновляемой энергетики и другим направлениям.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.