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Азербайджан и Молдова обсудили развитие экономического сотрудничества

Азербайджан и Молдова обсудили развитие экономического сотрудничества Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко.
Бизнес
7 июня 2023 г. 15:31
Азербайджан и Молдова обсудили развитие экономического сотрудничества

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с послом Молдовы в Азербайджане Александром Есауленко.

Как сообщили Report в пресс-службе Минэкономики, в ходе встречи обсуждены направления развития экономических отношений между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в инвестиционной, торговой, энергетической и других сферах.

На встрече было подчеркнуто значение совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова в углублении двустороннего сотрудничества, помимо увеличения товарооборота между двумя странами, обсуждены возможности сотрудничества в области энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, ИКТ, возобновляемой энергетики и другим направлениям.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Moldova mull increasing trade turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Moldova ticarət dövriyyəsinin artırılmasını müzakirə edib

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