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Азербайджан и Молдова обсудили новые направления экономического сотрудничества

Азербайджан и Молдова обсудили новые направления экономического сотрудничества 18:02
Бизнес
17 мая 2023 г. 19:26
Азербайджан и Молдова обсудили новые направления экономического сотрудничества

Обсуждены новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, развитие двусторонних экономических связей, возможности увеличения взаимного торгового оборота.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Первый заместитель министра Эльнур Алиев встретился с заместителем премьер-министра, министром экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алаиба в рамках 32-го ежегодного заседания совета директоров Европейского банка реконструкции и развития в городе Самарканде.

Было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение связям с Молдовой, доведен до внимания потенциал для укрепления экономического партнерства. Отмечено, что между нашими странами имеются широкие перспективы для развития сотрудничества в инвестиционной, торговой, энергетической и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Moldova yeni iqtisadi əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

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