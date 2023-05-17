Азербайджан и Молдова обсудили новые направления экономического сотрудничества

18:02

Обсуждены новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, развитие двусторонних экономических связей, возможности увеличения взаимного торгового оборота.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Первый заместитель министра Эльнур Алиев встретился с заместителем премьер-министра, министром экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алаиба в рамках 32-го ежегодного заседания совета директоров Европейского банка реконструкции и развития в городе Самарканде.

Было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение связям с Молдовой, доведен до внимания потенциал для укрепления экономического партнерства. Отмечено, что между нашими странами имеются широкие перспективы для развития сотрудничества в инвестиционной, торговой, энергетической и других сферах.