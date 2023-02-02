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Азербайджан и Молдова обсудили направления сотрудничества

Азербайджан и Молдова обсудили направления сотрудничества Между Азербайджаном и Молдовой имеются большие возможности для развития взаимовыгодного партнерства в промышленном, инвестиционном, торговом, аграрном и других направлениях.
Бизнес
2 февраля 2023 г. 15:40
Азербайджан и Молдова обсудили направления сотрудничества

Между Азербайджаном и Молдовой имеются большие возможности для развития взаимовыгодного партнерства в промышленном, инвестиционном, торговом, аграрном и других направлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с заместителем премьер-министра Молдовы, министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спину.

На встрече была подчеркнута значимость развития отношений между странами, обсуждены возможности расширения двусторонних экономических связей.

Стороны обсудили укрепление экономических и торговых связей и новые направления сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Moldova əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

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