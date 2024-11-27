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Азербайджан и Литва договорились о создании рабочей группы по налоговому сотрудничеству

Азербайджан и Литва договорились о создании рабочей группы по налоговому сотрудничеству
Бизнес
27 ноября 2024 г. 11:05
Азербайджан и Литва договорились о создании рабочей группы по налоговому сотрудничеству

Азербайджан и Литва создадут рабочую группу для укрепления сотрудничества в налоговой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, договоренность об этом была достигнута в ходе видеоконференции между главой службы Орханом Назарли и руководителем Государственной налоговой инспекции Литвы Эдитой Янушене.

Стороны обсудили приоритеты, определенные в рамках председательства Азербайджана во Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), возможности партнерства и совершенствования деятельности организации.

Участники встречи подчеркнули важность совместных мероприятий и инициатив, направленных на развитие международных связей и использование эффективных фискальных инструментов.

Также была отмечена необходимость обеспечения справедливых экономических практик, стимулирования инвестиций и соблюдения международных стандартов. Переговоры включали обсуждение перспективных проектов и направлений дальнейшего взаимодействия.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Lithuania to create working group for advancing tax co-op
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Litva vergi üzrə əməkdaşlığın inkişafı üçün işçi qrupu yaradacaq

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