Азербайджан и Литва договорились о создании рабочей группы по налоговому сотрудничеству

Азербайджан и Литва создадут рабочую группу для укрепления сотрудничества в налоговой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, договоренность об этом была достигнута в ходе видеоконференции между главой службы Орханом Назарли и руководителем Государственной налоговой инспекции Литвы Эдитой Янушене.

Стороны обсудили приоритеты, определенные в рамках председательства Азербайджана во Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), возможности партнерства и совершенствования деятельности организации.

Участники встречи подчеркнули важность совместных мероприятий и инициатив, направленных на развитие международных связей и использование эффективных фискальных инструментов.

Также была отмечена необходимость обеспечения справедливых экономических практик, стимулирования инвестиций и соблюдения международных стандартов. Переговоры включали обсуждение перспективных проектов и направлений дальнейшего взаимодействия.