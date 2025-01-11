Азербайджан и Латвия обсудили расширение сотрудничества в налоговой сфере

15:41 Между Азербайджаном и Латвией проведены переговоры с целью расширения сотрудничества в сфере налогообложения.

Азербайджан и Латвия провели переговоры с целью расширения сотрудничества в налоговой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, состоялась встреча в формате видеоконференцсвязи между главой ГНС, президентом Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Орханом Назарли и генеральным директором Службы государственных доходов Латвии Байбы Шмите-Роке.

На встрече стороны обсуждено развитие двусторонних отношений и укрепление международного сотрудничества, а также обмен опытом в сфере налогообложения и ряд других вопросов.

Кроме этого, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере цифрового налогового администрирования, привлечения к налогообложению лиц, занимающихся электронной торговлей, борьбы с "теневой" экономикой, администрирования по НДС и др. направлениям.