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Азербайджан и Латвия обсудили расширение сотрудничества в налоговой сфере

Азербайджан и Латвия обсудили расширение сотрудничества в налоговой сфере 15:41 Между Азербайджаном и Латвией проведены переговоры с целью расширения сотрудничества в сфере налогообложения.
Бизнес
11 января 2025 г. 16:22
Азербайджан и Латвия обсудили расширение сотрудничества в налоговой сфере

Азербайджан и Латвия провели переговоры с целью расширения сотрудничества в налоговой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, состоялась встреча в формате видеоконференцсвязи между главой ГНС, президентом Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Орханом Назарли и генеральным директором Службы государственных доходов Латвии Байбы Шмите-Роке.

На встрече стороны обсуждено развитие двусторонних отношений и укрепление международного сотрудничества, а также обмен опытом в сфере налогообложения и ряд других вопросов.

Кроме этого, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере цифрового налогового администрирования, привлечения к налогообложению лиц, занимающихся электронной торговлей, борьбы с "теневой" экономикой, администрирования по НДС и др. направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya arasında vergi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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