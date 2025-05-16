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Азербайджан и Латвия обсудили расширение экономического сотрудничества

Азербайджан и Латвия обсудили расширение экономического сотрудничества Обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.
Бизнес
16 мая 2025 г. 18:02
Азербайджан и Латвия обсудили расширение экономического сотрудничества

Обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Обсуждения проведены на встрече замминистра экономики Анара Ахундова с министром сельского хозяйства Латвии, сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Армандсом Краузе.

На встрече была отмечена роль взаимных официальных визитов и встреч в расширении связей между Азербайджаном и Латвией. Было отмечено, что диверсификация экономических и торговых отношений является одним из приоритетных направлений нашей экономической повестки, и для развития сотрудничества в этой области применяются различные механизмы. В этом отношении межправительственная комиссия является эффективной платформой.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в различных направлениях экономики, в том числе в аграрном секторе, управлении водными ресурсами и лесном хозяйстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Latvia mull expanding economic cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməyi müzakirə ediblər

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