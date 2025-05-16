Азербайджан и Латвия обсудили расширение экономического сотрудничества

Обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.

Обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Обсуждения проведены на встрече замминистра экономики Анара Ахундова с министром сельского хозяйства Латвии, сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Армандсом Краузе.

На встрече была отмечена роль взаимных официальных визитов и встреч в расширении связей между Азербайджаном и Латвией. Было отмечено, что диверсификация экономических и торговых отношений является одним из приоритетных направлений нашей экономической повестки, и для развития сотрудничества в этой области применяются различные механизмы. В этом отношении межправительственная комиссия является эффективной платформой.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в различных направлениях экономики, в том числе в аграрном секторе, управлении водными ресурсами и лесном хозяйстве.