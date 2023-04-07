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Азербайджан и Кыргызстан устранят двойное налогообложение

Азербайджан и Кыргызстан устранят двойное налогообложение Азербайджан и Кыргызстан провели переговоры по проекту соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении подоходных налогов.
Бизнес
7 апреля 2023 г. 12:01
Азербайджан и Кыргызстан устранят двойное налогообложение

Азербайджан и Кыргызстан провели переговоры по проекту соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Азербайджан на переговорах представляли специалисты налоговой службы и уполномоченный представитель Министерства финансов, Кыргызстан - должностные лица Министерства экономики и торговли и Государственной налоговой службы.

В ходе обсуждений начальник отдела международного налогообложения и налогового мониторинга Государственной налоговой службы Орхан Мусаев отметил, что в случае подписания соглашения будут созданы благоприятные условия для инвесторов, сформируются эффективные взаимоотношения в сфере обмена информацией.

По итогам трехдневных обсуждений была достигнута договоренность по всем положениям проекта соглашения, касающимся налогообложения. Стороны также договорились ускорить работу по достижению соглашения по нерешенным вопросам.

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