Азербайджан и Кыргызстан планируют учредить совместный фонд на 25 млн долларов

На этой неделе между Азербайджаном и Кыргызстаном планируется подписание соглашения об учреждении совместного фонда с уставным капиталом в 25 млн долларов США.

На этой неделе между Азербайджаном и Кыргызстаном планируется подписание соглашения об учреждении совместного фонда с уставным капиталом в 25 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экономики Кыргызстана Канатбек Абдрахманов на заседании бюджетного комитета парламента.



«Полностью все средства, все ресурсы предоставляются с азербайджанской стороны. Штаб квартира будет располагаться в городе Бишкек», - сообщил замминистра.



К.Абдрахманов сообщил, что структура и схема фонда будет аналогична уже созданным совместным фондам с Узбекистаном и Венгрией.

Как сообщалось ранее, создание Кыргызско-Азербайджанского Фонда развития послужит мощным импульсом для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере, укрепления деловых связей и развитию малого и среднего бизнеса.