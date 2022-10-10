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Азербайджан и Кыргызстан планируют учредить совместный фонд на 25 млн долларов

Азербайджан и Кыргызстан планируют учредить совместный фонд на 25 млн долларов На этой неделе между Азербайджаном и Кыргызстаном планируется подписание соглашения об учреждении совместного фонда с уставным капиталом в 25 млн долларов США.
Бизнес
10 октября 2022 г. 16:28
Азербайджан и Кыргызстан планируют учредить совместный фонд на 25 млн долларов

На этой неделе между Азербайджаном и Кыргызстаном планируется подписание соглашения об учреждении совместного фонда с уставным капиталом в 25 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экономики Кыргызстана Канатбек Абдрахманов на заседании бюджетного комитета парламента.

«Полностью все средства, все ресурсы предоставляются с азербайджанской стороны. Штаб квартира будет располагаться в городе Бишкек», - сообщил замминистра.

К.Абдрахманов сообщил, что структура и схема фонда будет аналогична уже созданным совместным фондам с Узбекистаном и Венгрией.

Как сообщалось ранее, создание Кыргызско-Азербайджанского Фонда развития послужит мощным импульсом для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере, укрепления деловых связей и развитию малого и среднего бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğızıstan 25 milyon dollarlıq birgə fond yaratmağı planlaşdırır

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