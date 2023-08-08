Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие делового сотрудничества

Проведены обсуждения по вопросу развития сотрудничества между деловыми кругами Азербайджана и Кыргызстана.

Проведены обсуждения по вопросу развития сотрудничества между деловыми кругами Азербайджана и Кыргызстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Состоялась встреча главы AZPROMO Юсифа Абдуллаева с президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темиром Сариевым. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между бизнес-субъектами двух стран, была достигнута договоренность об обмене опытом между двумя структурами.

В ходе встречи также обсуждены потенциальные проекты в рамках Азербайджано-кыргызского фонда развития.