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Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие делового сотрудничества

Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие делового сотрудничества Проведены обсуждения по вопросу развития сотрудничества между деловыми кругами Азербайджана и Кыргызстана.
Бизнес
8 августа 2023 г. 18:00
Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие делового сотрудничества

Проведены обсуждения по вопросу развития сотрудничества между деловыми кругами Азербайджана и Кыргызстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Состоялась встреча главы AZPROMO Юсифа Абдуллаева с президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темиром Сариевым. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между бизнес-субъектами двух стран, была достигнута договоренность об обмене опытом между двумя структурами.

В ходе встречи также обсуждены потенциальные проекты в рамках Азербайджано-кыргызского фонда развития.

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