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Азербайджан и Кыргызстан могут нарастить объем взаимных инвестиций

Азербайджан и Кыргызстан могут нарастить объем взаимных инвестиций Деловые сообщества Азербайджана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления связей и наращивания объема взаимных инвестиций.
Бизнес
21 ноября 2022 г. 16:51
Азербайджан и Кыргызстан могут нарастить объем взаимных инвестиций

Деловые сообщества Азербайджана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления связей и наращивания объема взаимных инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, и.о. исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO Юсиф Абдуллаев провел встречу с директором Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэлем Темиралиевым.

В ходе встречи, Ю.Абдуллаев проинформировал кыргызских партнеров о деятельности и целях агентства, благоприятной предпринимательской и инвестиционной среде в нашей стране, реализованных проектах, а также обратил внимание на возможности развития сотрудничества между двумя агентствами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kyrgyzstan may increase mutual investments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğızıstan qarşılıqlı investisiya qoyuluşunu artıra bilərlər

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