Азербайджан и Кыргызстан могут нарастить объем взаимных инвестиций

Деловые сообщества Азербайджана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления связей и наращивания объема взаимных инвестиций.

Деловые сообщества Азербайджана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления связей и наращивания объема взаимных инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, и.о. исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO Юсиф Абдуллаев провел встречу с директором Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Умбриэлем Темиралиевым.

В ходе встречи, Ю.Абдуллаев проинформировал кыргызских партнеров о деятельности и целях агентства, благоприятной предпринимательской и инвестиционной среде в нашей стране, реализованных проектах, а также обратил внимание на возможности развития сотрудничества между двумя агентствами.