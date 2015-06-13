Азербайджан и Кыргызстан договорились развивать торговые отношения

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Баку обсужден вопрос активизации экономических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, находящийся с рабочей поездкой в Баку первый вице-премьер-министр Кыргызстана Тайырбек Сарпашев встретился с первым заместителем премьер- министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию протокола второго заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, а также повестку дня предстоящего заседания комиссии.

В ходе встречи Т.Сарпашев подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему активному развитию дружественных отношений с Азербайджаном.

"Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Азербайджана. В данное время ведутся консультационные работы по реализации нескольких конкретных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и легкой промышленности", - заявил он.

Также Т.Сарпашев высоко оценил уровень подготовки Азербайджана к церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015".