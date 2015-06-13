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    Азербайджан и Кыргызстан договорились развивать торговые отношения

    Тайырбек Сарпашев: Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Азербайджана

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Баку обсужден вопрос активизации экономических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, находящийся с рабочей поездкой в Баку первый вице-премьер-министр Кыргызстана Тайырбек Сарпашев встретился с первым заместителем премьер-министра Азербайджана  Ягубом Эюбовым.

    В ходе встречи стороны обсудили реализацию протокола второго заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, а также повестку дня предстоящего заседания комиссии. 

    В ходе встречи Т.Сарпашев подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему активному развитию дружественных отношений с Азербайджаном.

    "Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из Азербайджана. В данное время ведутся консультационные работы по реализации нескольких конкретных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и легкой промышленности", - заявил он.

    Также Т.Сарпашев высоко оценил уровень подготовки Азербайджана к церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015".

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