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Азербайджан и Кувейт подпишут соглашения по сотрудничеству в нескольких сферах

Азербайджан и Кувейт подпишут соглашения по сотрудничеству в нескольких сферах 12:04
Бизнес
12 октября 2024 г. 12:38
Азербайджан и Кувейт подпишут соглашения по сотрудничеству в нескольких сферах

Между Азербайджаном и Кувейтом планируется подписание соглашений о сотрудничестве в области образования, юстиции, сельского хозяйства, культуры и спорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Arab Times, об этом сказал посол Азербайджана в Кувейте Эмиль Керимов.

По его словам, документы будут подписаны в рамках очередного заседания совместной азербайджано-кувейтской комиссии по сотрудничеству, которое пройдет в Эль-Кувейте.

"Связи в сфере инвестиций и торговли между двумя странами не отражают потенциал сотрудничества. Поэтому необходимо увеличить товарооборот между Азербайджаном и Кувейтом за счет взаимных визитов бизнесменов двух стран, участия кувейтских компаний в масштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал посол.

Посол также добавил, что за январь-сентябрь этого года Азербайджан посетили 20 тыс. туристов из Кувейта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Küveyt arasında bir neçə sahədə əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanacaq

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