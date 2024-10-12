Азербайджан и Кувейт подпишут соглашения по сотрудничеству в нескольких сферах

12:04

Между Азербайджаном и Кувейтом планируется подписание соглашений о сотрудничестве в области образования, юстиции, сельского хозяйства, культуры и спорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Arab Times, об этом сказал посол Азербайджана в Кувейте Эмиль Керимов.

По его словам, документы будут подписаны в рамках очередного заседания совместной азербайджано-кувейтской комиссии по сотрудничеству, которое пройдет в Эль-Кувейте.

"Связи в сфере инвестиций и торговли между двумя странами не отражают потенциал сотрудничества. Поэтому необходимо увеличить товарооборот между Азербайджаном и Кувейтом за счет взаимных визитов бизнесменов двух стран, участия кувейтских компаний в масштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал посол.

Посол также добавил, что за январь-сентябрь этого года Азербайджан посетили 20 тыс. туристов из Кувейта.