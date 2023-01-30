Азербайджан и Кувейт могут организовать бизнес-форум

Предлагается организовать бизнес-форум и деловые встречи между кувейтскими и азербайджанскими бизнесменами

Предлагается организовать бизнес-форум и деловые встречи между кувейтскими и азербайджанскими бизнесменами.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече между главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и послом Кувейта в Азербайджане Абдуллахом Мохамедом Абдуллахом Альмауидином.

Абдуллаев проинформировал о применяемых в Азербайджане механизмах стимулирования бизнеса и инвестиций, деятельности агентства в этой сфере, мерах поддержки предпринимателей.

Абдулла Мохамед Абдулла Альмауидин в свою очередь отметил потенциал для увеличения взаимной торговли и инвестиций, подчеркнул важность расширения связей между бизнес-кругами двух стран.