О нас

Азербайджан и Кувейт могут организовать бизнес-форум

Азербайджан и Кувейт могут организовать бизнес-форум Предлагается организовать бизнес-форум и деловые встречи между кувейтскими и азербайджанскими бизнесменами
Бизнес
30 января 2023 г. 16:23
Азербайджан и Кувейт могут организовать бизнес-форум

Предлагается организовать бизнес-форум и деловые встречи между кувейтскими и азербайджанскими бизнесменами.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече между главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым и послом Кувейта в Азербайджане Абдуллахом Мохамедом Абдуллахом Альмауидином.

Абдуллаев проинформировал о применяемых в Азербайджане механизмах стимулирования бизнеса и инвестиций, деятельности агентства в этой сфере, мерах поддержки предпринимателей.

Абдулла Мохамед Абдулла Альмауидин в свою очередь отметил потенциал для увеличения взаимной торговли и инвестиций, подчеркнул важность расширения связей между бизнес-кругами двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Business forum may be held between Azerbaijan and Kuwait
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Küveyt arasında biznes forum keçirilə bilər

Самое важное

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 15:16
Азербайджан прощается с шехидом
ФотоАзербайджан прощается с шехидом
30 января 2023 г. 11:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января 2023 г. 16:25
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
28 января 2023 г. 23:10
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:58
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
28 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
28 января 2023 г. 22:47
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:41
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 18:06
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана
28 января 2023 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi