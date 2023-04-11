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Азербайджан и Корея обсудили расширение потенциального сотрудничества между МСП

Азербайджан и Корея обсудили расширение потенциального сотрудничества между МСП Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между МСП Азербайджана и Кореи.
Бизнес
11 апреля 2023 г. 14:16
Азербайджан и Корея обсудили расширение потенциального сотрудничества между МСП

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между МСП Азербайджана и Кореи.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) Орхан Мамедов написал в Twitter.

"Сегодня на встрече с делегацией Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) во главе с Сеонгсу Кимом был проведен обмен мнениями о расширении возможностей потенциального сотрудничества между МСП Азербайджана и Кореи, перспективах поощрения торговых инициатив", - написал О.Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Korea mull expansion of potential cooperation between SMEs
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Koreyanın KOB-ları arasında potensial əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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