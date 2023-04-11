Азербайджан и Корея обсудили расширение потенциального сотрудничества между МСП

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между МСП Азербайджана и Кореи.

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между МСП Азербайджана и Кореи.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) Орхан Мамедов написал в Twitter.

"Сегодня на встрече с делегацией Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA) во главе с Сеонгсу Кимом был проведен обмен мнениями о расширении возможностей потенциального сотрудничества между МСП Азербайджана и Кореи, перспективах поощрения торговых инициатив", - написал О.Мамедов.