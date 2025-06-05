Азербайджан и Китай ведут переговоры о прямых инвестициях в ненефтяной сектор

Азербайджан и Китай ведут переговоры о прямых инвестициях в ненефтяной сектор

Азербайджан и Китай ведут переговоры о привлечении прямых инвестиций в ненефтяной сектор, особенно в высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и Азербайджаном.

По его словам, углубление инвестиционного партнерства с китайскими компаниями поспособствовало запуску новых совместных проектов в таких областях, как промышленность, "зеленая энергетика", транспорт, сельское хозяйство, ИКТ и шелководство. "По данным на 1 мая этого года, в Азербайджане около 320 китайских компаний работают в секторах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли и услуг", - отметил он.

Алиев сообщил, что Азербайджан обладает высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии и придает большое значение проектам в этой сфере: "Технический потенциал возобновляемых источников энергии нашей страны составляет 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. В последнее время эта область занимает важное место в нашем инвестиционном партнерстве с Китаем. Потенциал солнечной и ветровой энергии нашей страны в сочетании с опытом Китая в области "зеленых технологий" создал синергию и сформировал благоприятную среду для реализации совместных проектов".