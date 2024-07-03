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Азербайджан и Китай упростят доступ товаров на рынки

Азербайджан и Китай упростят доступ товаров на рынки Азербайджан и Китай готовы к дальнейшему увеличению объема двусторонней торговли, оптимизации структуры товаров, содействию доступу товаров на рынки.
Бизнес
3 июля 2024 г. 19:50
Азербайджан и Китай упростят доступ товаров на рынки

Азербайджан и Китай готовы к дальнейшему увеличению объема двусторонней торговли, оптимизации структуры товаров, содействию доступу товаров на рынки.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отмечается, что Китай приветствует активное участие Азербайджана в Китайской международной импортном ЭКСПО, Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров, Китайской международной ярмарке торговли услугами и других крупных выставках. Азербайджан приветствует участие ведущих компаний Китая в Международной военной выставке ADEX и других крупных выставках и форумах, проводимых на территории Азербайджана. Китай поддерживает проведение Азербайджаном тематических презентаций и налаживание контактов на площадке, открывшихся на территории Китая торговых центров и национальных павильонов, а также китайских электронных торговых сетей.

Стороны высоко оценивают устойчивое и динамичное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами и готовы продолжать повышать роль механизма Межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для дальнейшего укрепления взаимодействия в области торговли, инвестиций и инженерно-подрядных проектов, а также сосредоточиться на содействии реализации проектов в областях транспорта и коммуникаций, зеленой энергетики, переработки и производства, инфраструктуры, цифровой экономики, сельского хозяйства и т.д. для достижения высококачественного развития азербайджанo-китайского торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Азербайджан и Китай обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для наращивания сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций. Стороны будут в полной мере использовать рабочий механизм сотрудничества по индустриализации и инвестиции между Азербайджаном и Китаем, наращивать контакты по видению, планированию и политике, содействовать деятельности компаний Азербайджана и Китая, активно продвигать сотрудничество в приоритетных областях, таких как энергетика, включая добычу и переработку нефти и газа, “зеленую” энергию и транспортную инфраструктуру, информация и телекоммуникации, цифровая экономика, цветные металлы, строительные материалы и т.д., в соответствии с принципом рыночной экономики наполнять сотрудничество двух стран реальными результатами на благо двух стран и их народов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin malların bazarlara çıxışını asanlaşdıracaq

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