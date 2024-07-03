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Азербайджан и Китай создадут рабочую группу по инвестиционному сотрудничеству

Азербайджан и Китай создадут рабочую группу по инвестиционному сотрудничеству Азербайджан и Китай создадут рабочую группу по инвестиционному сотрудничеству
Бизнес
3 июля 2024 г. 18:52
Азербайджан и Китай создадут рабочую группу по инвестиционному сотрудничеству

В рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Китай будет создана рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Стороны также поддерживают свои предприятия во взаимном инвестировании и развитии бизнеса в Азербайджане и Китае, а также их взаимное участие в деятельности свободных экономических зон и промышленных парков Азербайджана и Китая в качестве резидентов.

Китай приветствует развитие инвестиционного сотрудничества Азербайджана с Китаем в области нефти и газа, нефтехимии, а также в сфере зеленой энергии, электроэнергетики, высоких технологий и инноваций, искусственного интеллекта и в космической сфере.

Стороны выражают готовность создать благоприятные условия и необходимые удобства для предприятий двух стран, готовы совместно обеспечить безопасность проектов сотрудничества и персонала предприятий двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çinlə investisiya əməkdaşlığı üzrə işçi qrupu yaradacaq

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