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Азербайджан и Китай подписали документы в сфере логистики и туризма

Азербайджан и Китай подписали документы в сфере логистики и туризма В Баку в рамках конференции на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане" между азербайджанскими и китайскими компаниями подписаны два документа.
Бизнес
8 июля 2024 г. 12:45
Азербайджан и Китай подписали документы в сфере логистики и туризма

В Баку в рамках конференции на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане" между азербайджанскими и китайскими компаниями подписаны два документа.

Как сообщает Report, первый документ подписан между Абшеронским логистическим центром и китайской компанией Shandong Chilu Express Eurasia Class Train Operation.

Подписание второго документа состоялось между азербайджанской туристической компанией Eco Voyage и китайской компанией Qingdao Qingsong Global Cooperation International Trade Co.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China ink documents in logistics, tourism
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin şirkətləri arasında logistika və turizm sahəsində sənədlər imzalanıb

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