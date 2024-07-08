Азербайджан и Китай подписали документы в сфере логистики и туризма

В Баку в рамках конференции на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане" между азербайджанскими и китайскими компаниями подписаны два документа.

В Баку в рамках конференции на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане" между азербайджанскими и китайскими компаниями подписаны два документа.

Как сообщает Report, первый документ подписан между Абшеронским логистическим центром и китайской компанией Shandong Chilu Express Eurasia Class Train Operation.

Подписание второго документа состоялось между азербайджанской туристической компанией Eco Voyage и китайской компанией Qingdao Qingsong Global Cooperation International Trade Co.