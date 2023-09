Азербайджан и Китай обсудили взаимодействие в рамках инфраструктурных проектов

Азербайджан и Китай обменялись мнениями по развитию взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов.

Как сообщает Report об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с заместителем министра коммерции Китайской Народной Республики Лином Цзи обсудили существующие возможности укрепления двусторонних экономических отношений, расширение сотрудничества в сферах инвестиций и торговли, а также продвижение взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов", - написал М.Джаббаров.

Отметим, что делегация, возглавляемая министром экономики М. Джаббаровым, в настоящее время находится с официальным визитом в Китае.