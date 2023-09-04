Азербайджан и Китай обсудили взаимодействие в рамках инфраструктурных проектов
Азербайджан и Китай обсудили взаимодействие в рамках инфраструктурных проектовАзербайджан и Китай обменялись мнениями по развитию в заимной деятельности в рамках инфраструктурных проектов.
Как сообщает Report об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "Х".
Министр отмет
Азербайджан и Китай обменялись мнениями по развитию взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов.
Как сообщает Report об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "Х".
"В ходе встречи с заместителем министра коммерции Китайской Народной Республики Лином Цзи обсудили существующие возможности укрепления двусторонних экономических отношений, расширение сотрудничества в сферах инвестиций и торговли, а также продвижение взаимодействия в рамках инфраструктурных проектов", - написал М.Джаббаров.
Отметим, что делегация, возглавляемая министром экономики М. Джаббаровым, в настоящее время находится с официальным визитом в Китае.
During the meeting with Ling Ji, the Vice Minister of Commerce of the People’s Republic of #China, we discussed the opportunities available for enhancing bilateral #economic relations, expanding cooperation in the fields of #investment and #trade, as well as promoting mutual… pic.twitter.com/M9JQ4g666w