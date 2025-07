Азербайджан и Китай обсудили перспективы развития экономического сотрудничества

Азербайджан и Китай обсудили текущую повестку и перспективы развития экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр экономики Микаил Джаббаров по итогам встречи с послом КНР Лу Мэй.

"С удовлетворением подчеркнули повышение отношений между нашими странами до уровня стратегического партнерства. Также обсудили повестку экономического сотрудничества, его перспективы в сфере торговли, промышленности, инвестиций, энергетики, транспорта и цифровой экономики", - подчеркнул министр.