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Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество

Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество.
Бизнес
1 июля 2024 г. 18:25
Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество

Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев написал в социальной сети "X".

"В повестке дня нашего экономического сотрудничества с Китаем есть ряд взаимовыгодных вопросов. На встрече с заместителем генерального секретаря правительства провинции Цзянсу Су Хуацинем мы обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, туризма и других областях", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edib

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