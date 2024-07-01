Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество

Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество.

Азербайджан и Китай обсудили экономическое сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев написал в социальной сети "X".

"В повестке дня нашего экономического сотрудничества с Китаем есть ряд взаимовыгодных вопросов. На встрече с заместителем генерального секретаря правительства провинции Цзянсу Су Хуацинем мы обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, туризма и других областях", - написал он.