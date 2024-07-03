Азербайджан и Китай намерены упростить торгово-инвестиционные процедуры

Азербайджан и Китай готовы обсуждать совершенствование договорно-правовой базы в торгово-экономической области, активно изучать возможность создания институционального механизма либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.

Азербайджан и Китай готовы обсуждать совершенствование договорно-правовой базы в торгово-экономической области, активно изучать возможность создания институционального механизма либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отмечается, что стороны подтверждают твердую поддержку многосторонней торговой системы под эгидой ВТО. Китайская сторона поддерживает активное участие Азербайджана в развитии и сотрудничестве международной системы многосторонней торговли, а также действия, предпринимаемые Азербайджаном в рамках процесса его вступления в ВТО.