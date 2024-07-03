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Азербайджан и Китай намерены упростить торгово-инвестиционные процедуры

Азербайджан и Китай намерены упростить торгово-инвестиционные процедуры Азербайджан и Китай готовы обсуждать совершенствование договорно-правовой базы в торгово-экономической области, активно изучать возможность создания институционального механизма либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.
Бизнес
3 июля 2024 г. 19:11
Азербайджан и Китай намерены упростить торгово-инвестиционные процедуры

Азербайджан и Китай готовы обсуждать совершенствование договорно-правовой базы в торгово-экономической области, активно изучать возможность создания институционального механизма либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отмечается, что стороны подтверждают твердую поддержку многосторонней торговой системы под эгидой ВТО. Китайская сторона поддерживает активное участие Азербайджана в развитии и сотрудничестве международной системы многосторонней торговли, а также действия, предпринимаемые Азербайджаном в рамках процесса его вступления в ВТО.

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Версия на английском языке Azerbaijan and China keen to simplify trade and investment procedures
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin ticarət-investisiya prosedurlarının sadələşdirilməsini istəyir

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