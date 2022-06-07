Азербайджан и Казахстан устранят технические барьеры в торговом обороте

Сегодня Азербайджанский институт стандартизации и Комитет по стандартизации и метрологии Казахстана подписали договор.

Сегодня Азербайджанский институт стандартизации и Комитет по стандартизации и метрологии Казахстана подписали договор.

Об этом Report сказал гендиректор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов.

Он отметил, что подписанный договор поможет устранить технические преграды в торговом обороте между Азербайджаном и Казахстаном и способствовать облегчению торговли:

"В прошлом году торговый оборот между Азербайджаном и Казахстаном составил 300 млн долларов США. В первом квартале этого года этот показатель уже был в пределах 100 млн долларов США. Казахстан – большая страна, с которой у нас стратегическое сотрудничество. Мы и в дальнейшем ждем увеличения торгового оборота и развития".

И.Байрамов добавил, что на основании этого договора между Азербайджаном и Казахстаном будет осуществляться обмен информационной базой по вопросам стандартизации, обеспечено взаимное распространение стандартов обеих стран: "В то же время будут организованы работы по интеграции между информационными системами двух стран, оперативному обмену".

Договор был подписан на совместном бизнес-форуме в рамках торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Азербайджан.