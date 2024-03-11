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Азербайджан и Казахстан создают инвестиционный фонд на 300 млн долларов США

Азербайджан и Казахстан создают инвестиционный фонд на 300 млн долларов США Азербайджан и Казахстан планируют создать инвестиционный фонд в размере 300 млн долларов США.
Бизнес
11 марта 2024 г. 19:15
Азербайджан и Казахстан создают инвестиционный фонд на 300 млн долларов США

Азербайджан и Казахстан планируют создать инвестиционный фонд в размере 300 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

По его словам, инвестиционный фонд будет финансировать проекты, представляющие интерес для обеих стран.

"Фонд также обеспечит финансирование приоритетных проектов в различных секторах экономики стран Центральной Азии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Турции. Это укрепит сотрудничество Казахстана с Азербайджаном и принесет нам доход. Потому что это будет чисто коммерческий инвестиционный фонд", - отметил Жакупов.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan creating $300M investment fund
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Azərbaycan 300 milyon ABŞ dolları dəyərində investisiya fondu yaradır

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