Азербайджан и Казахстан создают инвестиционный фонд на 300 млн долларов США

Азербайджан и Казахстан планируют создать инвестиционный фонд в размере 300 млн долларов США.

Азербайджан и Казахстан планируют создать инвестиционный фонд в размере 300 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

По его словам, инвестиционный фонд будет финансировать проекты, представляющие интерес для обеих стран.

"Фонд также обеспечит финансирование приоритетных проектов в различных секторах экономики стран Центральной Азии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Турции. Это укрепит сотрудничество Казахстана с Азербайджаном и принесет нам доход. Потому что это будет чисто коммерческий инвестиционный фонд", - отметил Жакупов.