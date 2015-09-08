​Азербайджан и Казахстан создадут на таможне "зеленую зону"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Казахстан провели переговоры о создании "зеленой зоны" на таможенно-пропускных пунктах, однако конкретного решения по данному вопросу не принято. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев.

Председатель комитета также отметил, что задержанные на границе с Казахстаном грузы предпринимателей уже пропущены: "Грузы уже пропущены, и мы выясняем причины их задержки".