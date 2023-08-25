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Азербайджан и Казахстан расширяют инвестиционное сотрудничество в области общепита

Азербайджан и Казахстан расширяют инвестиционное сотрудничество в области общепита 14:24 Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по вопросам увеличения ненефтяного экспорта и расширения инвестиционного сотрудничества в области общественного питания. Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZ
Бизнес
25 августа 2023 г. 15:03
Азербайджан и Казахстан расширяют инвестиционное сотрудничество в области общепита

Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по вопросам увеличения ненефтяного экспорта и расширения инвестиционного сотрудничества в области общественного питания.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом было заявлено на встрече главы AZPROMO Юсифа Абдуллаева с новоназначенным Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Алимом Баелом.

На встрече Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности Агентства, механизмах стимулирования экспорта, включая субсидирование логистики и другие, которые предполагается реализовать.

A.Баел высоко оценил перспективы увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана в Казахстан. Посол сообщил, что есть конкретные предложения от казахстанских бизнесменов в области инвестиционного сотрудничества.

На встрече обсуждался представленный послом инвестиционный проект в области общественного питания, достигнута договоренность о проведении совместной работы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan ictimai iaşə sahəsində investisiya əməkdaşlığını genişləndirir

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