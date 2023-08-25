Азербайджан и Казахстан расширяют инвестиционное сотрудничество в области общепита

14:24 Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по вопросам увеличения ненефтяного экспорта и расширения инвестиционного сотрудничества в области общественного питания. Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZ

Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по вопросам увеличения ненефтяного экспорта и расширения инвестиционного сотрудничества в области общественного питания.



Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом было заявлено на встрече главы AZPROMO Юсифа Абдуллаева с новоназначенным Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Алимом Баелом.



На встрече Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности Агентства, механизмах стимулирования экспорта, включая субсидирование логистики и другие, которые предполагается реализовать.



A.Баел высоко оценил перспективы увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана в Казахстан. Посол сообщил, что есть конкретные предложения от казахстанских бизнесменов в области инвестиционного сотрудничества.



На встрече обсуждался представленный послом инвестиционный проект в области общественного питания, достигнута договоренность о проведении совместной работы.