Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по "зеленым" проектам

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития предпринимательства Казахстана "ДАМУ" провели обмен мнениями по финансированию "зеленых" проектов.

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития предпринимательства Казахстана "ДАМУ" провели обмен мнениями по финансированию "зеленых" проектов.

Об этом Report сообщили в фонде.

Обсуждения состоялись в рамках онлайн-встречи между азербайджанским фондом и "ДАМУ".

Азербайджанский фонд представил информацию о своей деятельности в сфере экологии, социальной политики и менеджмента, а также рассказал о работе по финансированию "зеленых" проектов. В ходе встречи рассмотрен также опыт "ДАМУ " в этом направлении.