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Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по "зеленым" проектам

Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по "зеленым" проектам Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития предпринимательства Казахстана "ДАМУ" провели обмен мнениями по финансированию "зеленых" проектов.
Бизнес
14 февраля 2024 г. 16:26
Азербайджан и Казахстан провели обмен мнениями по зеленым проектам

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития предпринимательства Казахстана "ДАМУ" провели обмен мнениями по финансированию "зеленых" проектов.

Об этом Report сообщили в фонде.

Обсуждения состоялись в рамках онлайн-встречи между азербайджанским фондом и "ДАМУ".

Азербайджанский фонд представил информацию о своей деятельности в сфере экологии, социальной политики и менеджмента, а также рассказал о работе по финансированию "зеленых" проектов. В ходе встречи рассмотрен также опыт "ДАМУ " в этом направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan exchange views on green projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan "yaşıl" layihələrlə bağlı təcrübə mübadiləsi aparacaq

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