В рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума подписан ряд документов

Азербайджан и Казахстан подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.
Как сообщает Report, подписание состоялось сегодня в рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.
Генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азамат Аскарулы и председатель общественного объединения предпринимателей Гянджи Зафар Мамедов подписали меморандум о сотрудничестве.
Также были подписаны меморандумы о поставке металлопродукции, подсолнечного масла, соли, риса, лакокрасочной продукции и соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.