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В рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума подписан ряд документов

В рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума подписан ряд документов Азербайджан и Казахстан подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.
Бизнес
7 июня 2022 г. 10:04
В рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума подписан ряд документов

Азербайджан и Казахстан подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание состоялось сегодня в рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.

Генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азамат Аскарулы и председатель общественного объединения предпринимателей Гянджи Зафар Мамедов подписали меморандум о сотрудничестве.

Также были подписаны меморандумы о поставке металлопродукции, подсолнечного масла, соли, риса, лакокрасочной продукции и соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Qazaxıstan Biznes Forumu çərçivəsində bir sıra sənədlər imzalanıb

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