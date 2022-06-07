В рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума подписан ряд документов

Азербайджан и Казахстан подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.

Азербайджан и Казахстан подписали ряд меморандумов о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание состоялось сегодня в рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.

Генеральный директор АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азамат Аскарулы и председатель общественного объединения предпринимателей Гянджи Зафар Мамедов подписали меморандум о сотрудничестве.

Также были подписаны меморандумы о поставке металлопродукции, подсолнечного масла, соли, риса, лакокрасочной продукции и соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.