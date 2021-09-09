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Азербайджан и Казахстан подписали меморандум по торговому сотрудничеству

Азербайджан и Казахстан подписали меморандум по торговому сотрудничеству Азербайджан и Казахстан подписали межведомственный (Минторговли РК и Минэкономики АР) Меморандум по торговому сотрудничеству.
Бизнес
9 сентября 2021 г. 17:23
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум по торговому сотрудничеству

Министерство экономики Азербайджана и министерство торговли Казахстана подписали межведомственный Меморандум по торговому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом находящийся с визитом в Азербайджане министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов написал на своей странице в Facebook .

Меморандум был подписан в ходе встречи Б. Султанова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"Он будет способствовать укреплению взаимной торговли на взаимовыгодной и справедливой основе. Сотрудничать будем по широкому кругу с упором на выявление барьеров в торговле и поиск решений по их устранению", - говорится в публикации казахского министра.

По словам Султанова, Казахстан готов в самое ближайшее время нарастить поставки востребованных азербайджанской экономикой товаров металлургической и нефтехимической отраслей, продукции пищевой промышленности. "У Азербайджана есть интерес к нашей продукции стройиндустрии, у нас, среди прочего, к их пищепрому и нефтехимии".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan ink memo on trade co-op
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət əməkdaşlığı üzrə memorandum imzalanıb

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